Nerds, Sammler und Horrorfans : Die Retrobörse steigt ab Samstag online

Aufatmen bei allen Computerspielern, Horrorfilmfans und Sammlern: Der Retrobörse kann die Corona-Pandemie nichts anhaben. Zwar dürfen auch die „Next Heroes“, die Saarbrücker Organisatoren um Daniel Igel, keine Mehrzweckhalle herrichten, in der alle Teilnahmer live zusammenkommen, aber online soll die Post abgehen. Die virtuellen Tore stehen offen am kommenden Wochenende ab 18 beziehungsweise 11 Uhr.

Eigentlich ist es diesmal sogar ein bisschen mehr als nur eine Retrobörse, sagt Daniel Igel, wie sie Besucher schon von den Offline-Versionen in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen kennen. Unter dem Titel „Gaming- und Nerd-Convention“ versammelt die Eventagentur nicht nur einen kleinen Verkaufs- und Sammlermarkt, sondern auch Lesungen, Live-PC-Spiele und vieles mehr. Der Besucher loggt sich im Internet ein und findet auf der Seite eine Vielzahl von Kanälen, in der er sich reinklicken kann. Die Teilnahme ist komplett kostenlos. Es wird Lesungen geben, ein Mario-Kart-Turnier für jedermann, eine Live-Übertragung der zeitgleich stattfindenden Tetris-Europameisterschaft, Bastel-Workshops für Steam Punk, man kann Diskjockeys beim Auflegen und Youtubern beim Spielezocken zusehen. Auch die Händler richten sich Kanäle auf dem Server ein, auf dem sie ihre Sachen zum Verkauf anbieten. Darunter wird es auch wie zuvor in der Hermann-Neuberger-Halle allerhand Filme auf DVDs geben, die sonst schwierig zu bekommen sind, Spiele aus der Commodore- und Atari-Zeit und vieles mehr, das das Herz der Retrofans richtig durchpochen lässt. Die Börse läuft am Samstag, 14. November ab 18 Uhr, und Sonntag, 15. November, 11 Uhr, dann auch mit dem Sammlermarkt. Offenes Ende an beiden Tagen.