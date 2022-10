Blick ins 19. Jahrhundert : Die Entstehung des Saarbrücker Passage-Hauses

Zu sehen ist hier das Passage-Haus im Jahr 1910, als es schon nicht mehr Adolf Lentz gehörte. Auch das erste Kino kam erst nach dem Besitzerwechsel. Foto: Stadtarchiv

Adolf Lentz beglückte Saarbrücken 1894/95 mit einer modernen Ladenpassage, die dem Passage-Kino in der Bahnhofstraße noch heute ihren Namen gibt. Letztlich scheiterte er aber an zu hohen Stromrechnungen.

Saarbrücken Albert Schmidt stammt aus einer alteingesessenen Saarbrücker Familie, in der es viele Geschäftsleute gab. Etliche waren recht erfolgreich. Sein Ururgroßvater in der mütterlichen Linie etwa, so erzählt Schmidt, ein gewisser Ludwig Dettweiler, war Mitbegründer der Saarbrücker Sparkasse. „Er war der Cassier, wie man damals sagte, und später der Sparkassenrendant und Königlicher Lotterieeinehmer, und wohnte übrigens genau neben der Saarbrücker Zeitung“, erklärt der Saarbrücker, der im Ruhestand mit Leidenschaft Familienforschung betreibt. Unter den vielen Geschäftsleuten seiner Familie aber gab es einen, der etwas ganz Besonders schaffen wollte, was es in Saarbrücken bis dahin noch nicht gegeben hatte.

Adolf Lentz, der Julie Dettweiler, eine der fünf Töchter des Sparkassenrendants ehelichte, wollte Ende des 19. Jahrhunderts Saarbrücken mit Hamburger Großstadtflair beglücken und damit ein gutes Geschäft machen. Der mittellose Lentz, der durch Schmidts Urgroßmutter Julie eine gute Mitgift einkalkulieren konnte, fing vorsichtig an. Zuerst eröffnete er 1881 in der Bahnhofstraße auf Höhe des heutigen C&A ein Delikatessengeschäft, dann kamen Wildbret und Zigarren als Warenangebot hinzu. Die Bahnhofstraße habe sich durch den 1852 eröffneten Bahnhof gut entwickelt, die Geschäfte seien so gut gelaufen, dass Urgroßvater Lentz bald ins benachbarte Geschäftshaus umziehen konnte, das er auch kaufte, erzählt Schmidt. Dann aber wurde Lentz wagemutig. Er erwarb 1894/95 in der Bahnhofstraße, rund 150 Meter weiter Richtung St. Johanner Markt, zwei noch unbebaute Grundstücke, um darauf ein prächtiges Geschäftshaus mit einer riesigen Ladenpassage zu errichten, wie er sie zuvor in Hamburg kennengelernt hatte. In der Hansestadt nämlich, erzählt Schmidt, hatte Adolf Lentz eine Ausbildung zum Kaufmann absolviert. Noch heute gibt diese Passage dem Passage-Kino seinen Namen. Doch ein Blick auf alte Postkarten verrät: Dieser schnöde Durchgang von der Bahnhof- zur Passagestraße ist nur noch ein schwacher Abglanz des einstigen Baus. Allein schon die Fassade ließ Lentz sehr aufwändig dekorieren, richtig protzig, findet Schmidt. Unten entstand dann eine Passage, die zwei Geschosse hoch war und sehr tief, so dass, weil Geschäfte damals eher schmal waren, sehr viele Läden darin Platz fanden. Auf der Rückseite hat sich Lentz zusätzlich ein großzügiges zweigeschossiges „Passage-Restaurant“ angebaut, mit viel Glas, Bögen und einem großen schlanken Turm, woran sich ein weitläufiger Biergarten im Freien anschloss.

Um die Passage und ihre Läden innen elektrisch zu beleuchten, ließ Lenz eigens ein Generatorhaus mit Schornstein bauen. Das müsse damals ziemlich exklusiv gewesen sein, vermutet Albert Schmidt, denn Urgroßvater Lentz hat in seiner Werbung extra darauf hinweisen lassen, dass sein Restaurant elektrisch beleuchtet sei. Und doch war es eben jene Beleuchtung, die Lentz mit seinem Vorhaben Scheitern ließ. „Die Glühlampen waren ja damals noch nicht so stark“, sagt Schmidt. Den Kunden sei es in der Passage wohl einfach zu dunkel gewesen. Eins zog das andere nach sich. Schmidt: „Die Stromkosten für die Läden waren zu hoch, die Läden liefen nicht richtig, konnten ihre Miete und Stromkosten nicht bezahlen, und damit war er am Ende“. Lentz hatte noch einiges versucht, hatte noch einmal eine Delikatess-, Wildbret- und Zigarrenhandlung in der Passage eröffnet, hatte Attraktionen wie „Das schwerste Ehepaar der Welt“ und Lewis W. Wilkins aus Oklahoma, den mit 2,49 Meter angeblich größten Mann der Welt, engagiert. Doch es half nichts.