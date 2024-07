„Les trois mousquetaires“ im Parc Explor D’Artagnan 2024: Von Drohnen verfolgt übers Grubengelände

Petite Rosselle · Der Parc expor Wendel in Petite Rosselle mit seinem Bergarbeitermuseum ist nicht unbedingt der erste Ort, der einem einfällt, wenn man an Alexandre Dumas’ Drei Musketiere denkt. Aber die französische Theatergruppe „Collectif 49 701“ zeigte auf Einladung des Le Carreau, das D’Artagnan und seine Kumpane auch und gerade in diesem Gelände ein großer Spaß sind.

22.07.2024 , 18:13 Uhr

Ein ziemlicher Spaß, auch wenn es heiß war: Die drei Musketiere in Petite Rosselle, ohne Mantel und Degen, aber mit Leidenschaft. Foto: sbu/Silvia Buss

Von Silvia Buss