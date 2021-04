Kolumne So kann’s gehen : Der beste Kaffee hat nur ein E

„Kaffe für 5,99“? Und wenn es sieben Euro wären. Was hier zählt, ist nicht der Preis, sondern das E, das fehlt. Das macht den Kaffee zu einem feinen Tropfen.

Aber von wegen. Auf allen Etiketten fehlte ein E: Kaffe, so wie es manche sagen. Und jedesmal, wenn ich „Willste’n Kaffe“ gehört habe, war er der Beste, den ich mir vorstellen kann. Damals, als draußen in der weiten Welt eine Grenzpolizistin mit ein paar Worten Deutsch mit einer Kanne kam, als ihre Kollegen nebenan mein Gepäck links machte. Als der Mann vom Plattenladen in Saarbrücken mir mit einer dampfenden Tasse vor den Augen winkte, als ich an einem trüben Nachmittag als einziger Kunde im Laden seit einer Weile schon mit Kopfhörern an seiner Plattenstation stand. Oder als mich bei einem Nebenjob an der Elbe Aushilfsarbeiter aus Polen zur Pause in ihre Hütte ruften.