Für Muskeln und Gelenke : Fitnesskurs für Senioren bei der Diakonie in Saarbrücken

Saarbrücken Die Diakonie Saar bietet auf dem Eschberg in Saarbrücken einen neuen Senioren-Fitnesskurs an. Dabei soll es um die Alltagsfitness gehen.

Am 4. August startet die Seniorenberatungsstelle der Diakonie Saar in Saarbrücken einen Kurs „Senioren in Form“. Jeweils mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr leitet Christina Klinkenberg, staatlich geprüfte Fitnessfachwirtin, die Teilnehmer zu einfachen Übungen an, um die Alltagsfitness zu verbessern. Neben der Kräftigung der Muskeln werden auch die Gelenke beweglicher und der Gang sicherer.