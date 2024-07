Weiter Stillstand in Saarbrücken Seilbahn im Deutsch-Französischen Garten wird repariert – Zugang eingeschränkt

Am Dienstag, 30. Juli, stehen die Arbeiten an der Trasse der Seilbahn an. Was geplant ist, teilt ein Sprecher der Stadtverwaltung mit: So sei eine Spezialfirma damit beauftragt, das schwere Drahtseil auszutauschen, an dem die Gondel in luftiger Höhe über dem Park im Idelfall schweben. Doch damit weder Beschäftigten noch Besucher dabei etwas passiert, gelte eine besondere Sicherheitsstufe.