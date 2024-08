1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Nürnberg DFB-Pokal-Spiel in Saarbrücken – Polizei rüstet sich für volles Haus im Ludwigspark

Fußgänger seien ebenfalls davon betroffen, lässt Laßotta in einer schriftlichen Mitteilung wissen. Sie werden über die Grühlingstraße beziehungsweise den Treppenaufgang Am Torhaus umgeleitet. Wie in der Regel bei anderen Fußballbegegnungen ebenso, dürfen sich FCS-Fans nicht in der Nähe des Gästeeingangs am Stadion in der Camphauser Straße aufhalten.