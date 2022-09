10 Jahre deutsch-französischer Jugendliteraturpreis : Yvonne Rech und die rasende Zeit voller Bücher

Ein Bild aus den Anfangs-Jahren der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse, damals noch im Saarbrücker Schloss. Auch diese Buchmesse war eine Idee von Yvonne Rech. In diesem Jahr findet sie zum 22. Mal statt und ist in der Zwischenzeit ins KuBa – Kulturzentrum am Eurobahnhof umgezogen. Foto: Iris Maurer