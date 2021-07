Saubere Meere und Klimaschutz : ZKE gibt Tipps zum Sparen von Einwegplastik

Plastikbesteck ist out. Wer nicht unbedingt sein normales bei einer Party auspacken will, kann auf Holzbesteck zurückgreifen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Schon mit kleinen Änderungen in seinem Verhalten kann jeder beim Einkaufen, bei Getränken, Kosmetik und mehr einiges bewirken.

Zum Schutz der Meere ist in der Europäischen Union ab Samstag, 3. Juli, die Produktion vieler Wegwerf-Plastikartikel wie Trinkhalme oder To-go-Becher verboten. Besonders umweltschonend ist es, wenn Abfall gar nicht erst entsteht. Deshalb hat der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) alltagstaugliche Tipps zur Müllvermeidung zusammengestellt.

Los geht es schon beim Lebensmitteleinkauf. Um beim Einkaufen Verpackungen einzusparen, können Lebensmittel von der Wurst- und Käsetheke in mitgebrachte Behälter gefüllt werden. In speziellen Unverpackt-Läden ist das bei allen Produkten möglich. Mehrwegsysteme für Milch- und Joghurtprodukte sowie lange haltbare Lebensmittel in Großpackungen bringen ebenfalls Umweltvorteile.