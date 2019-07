Umweltschutz : Der Zigaretten-Sammler von Saarbrücken

Zigtausende Zigarettenkippen haben Pierrick le Pavon und seine Mitstreiter bereits aufgesammelt, so auch am Saarbrücker Busbahnhof. Foto: Pierrick Le Paven

Dudweiler Pierrick le Paven sammelt seit zwei Jahren weggeworfenen Zigarettenkippen auf und lässt sie recyceln.

Als Pierrick Le Paven am Samstag den Kofferraum seines Autos öffnete, kam eine große Kiste zum Vorschein. Darin nur Zigarettenstummel. „Es sind fast 105 000 Stück“, sagt der 23-jährige Student aus der Nähe von Angers in Frankreich, „ich und drei Freunde haben sie bei insgesamt 46 Aktionen gesammelt. Sie wiegen 40 Kilo.“ Und sie stinken unerträglich, sobald der Deckel geöffnet wird.

Jetzt kamen noch einige dazu, denn Le Paven und gut ein Dutzend Mitstreiterinnen und Mitstreiter sammelten trotz brütender Hitze am Saarbrücker Busbahnhof weitere Kippenreste und jede Menge Müll ein. „Die Idee dazu kam mir vor etwas über zwei Jahren, als ich zu Hause am Fluss entlang ging und den ganzen Müll gesehen habe. Ich wollte zeigen, dass auch ein einzelner Mensch etwas für die Umwelt tun kann“, sagt der Student für Grenzüberschreitende Kommunikation, dessen Masterarbeit sich um den Bau von Windrädern dreht. „Ein Zigerettenstummel verunreinigt bis zu 500 Liter Wasser, 4300 Milliarden werden weltweit jedes Jahr weggeworfen. Das sind 137 000 pro Sekunde. Also mehr, als wir in Saarbrücken eingesammelt haben.“