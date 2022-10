Premiere im Theater im Viertel: Der Tanz des Dschingis Cohn : Dschingis Cohn und kein Lachen über die Shoa

Der Kommissar und ehemalige SS-Mann Schatz (Peter Tiefenbrunner, rechts) wird von einem jüdischen Dämon (Sebastian Müller-Bech) heimgesucht. Foto: Dingler/Sebastian Dingler

Saarbrücken Ein ehemaliger SS-Mann wird von einem Dämon heimgesucht. Der ist der Geist eines jüdischen Komikers, den der SS-Mann einst ermorden ließ. Jetzt macht der ihm das Nachkriegsleben schwer. Das ist die Grundstory von „Der Tanz des Dschingis Cohn“, das jetzt im Theater im Viertel lang beklatschte Premiere hatte.

Von Sebastian Dingler

Die Idee ist wirklich großartig für einen spannenden Stoff: Der ehemalige SS-Mann Schatz (Peter Tiefenbrunner), der in den 1960er-Jahren als Polizeikommissar am Schreibtisch sitzt, hat ein Problem: Der Geist von einem der Juden, die er einst erschießen ließ, hat sich als Dämon in seinem Kopf festgesetzt. Ausgerechnet der ehemalige Komiker Moishe Cohn, Künstlername Dschingis Cohn, wütet in der Fantasie des deutschen Beamten.

Bei der Premiere von „Der Tanz des Dschingis Cohn“ im Theater im Viertel trat Cohn natürlich leibhaftig auf. Und der Saarbrücker Schauspieler Sebastian Müller-Bech erweist sich als Traumbesetzung in diesem abgründigen Kammerspiel. Leichenblass geschminkt und in KZ-Kleidung gesteckt zieht er alle Register, um Schatz sein biederes Polizistenleben zu vermiesen. Schießt dem Kommissar ein nationalsozialistischer Gedanke durch den Kopf, schreit Cohn laut auf; ansonsten lässt der Jude keine Gelegenheit aus, um dem Deutschen seine Lebenslüge aufs Brot zu schmieren.

Wie gesagt, das wäre eine wunderbare Grundkonstellation für einen bewegenden Theaterabend gewesen. Leider aber hatte die Inszenierung im Theater im Viertel ein gewisses Manko: Tiefenbrunner und seine Lebensgefährtin Barbara Scheck packten zu viel an Inhalt der Romanvorlage von Romain Gary hinein. Da gibt es nämlich noch die weitgehend verwirrende Nebenhandlung mit dem Lustmord an 42 Männern, den Schatz aufklären soll. Die Liebhaber sind offenbar alle im Moment des sexuellen Höhepunkts beim Akt mit Baronin Lily zu Tode gekommen.

Der Bezug zur eigentlichen Thematik besteht in der Zahl 42 – so viele Juden waren es, die Schatz erschießen ließ. Und darin, dass dieser doch tatsächlich zu sagen wagt, die Lustmorde seien „ohne Zweifel das größte Verbrechen des Jahrhunderts“. Das ist übrigens der Moment, als Cohn die Bühne betritt, denn diese Holocaust-Leugnung kann er Schatz schließlich nicht durchgehen lassen.

„Wenn ich daran denke, was wir Juden dem deutschen Gewissen angetan haben – mir will fast das Herz brechen“, äußert er zynisch. Jedenfalls, was Romain Gary sich sonst noch bei der Nebenhandlung (die fast nur aus dem Off erzählt wird) gedacht haben mag, bleibt nebulös. Da hilft auch wenig, was das Programmheft aus einer Diplomarbeit zum Roman zitiert: „Lily erscheint als allegorische Verbindung von Deutschland, der Menschheit beziehungsweise der Kultur auf der Suche nach dem Absoluten.“ Aha. Tatsächlich?

Scheck wies in der Pause darauf hin, dass der Roman „ein Riesen-Schinken von fast 400 Seiten ist und sehr schwer zu lesen. Da geht es ständig von einer Ebene in die andere.“ Besser wäre womöglich gewesen, auf alles zu verzichten, was von der absurden Konstellation „jüdischer Geist besetzt Seele eines SS-Manns“ ablenkt. Zwar entspann sich auch aus dieser kein roter Faden. Aber die absurden Dialoge zwischen beiden Protagonisten, das hervorragende Zusammenspiel von Tiefenbrunner und Müller-Bech und die wunderbare Hinterlistigkeit des jüdischen Quälgeists hätten vollkommen ausgereicht für einen gelungenen Theaterabend.

Bleibt noch die Frage, die sich im Vorfeld stellte: Darf man über die Shoah lachen? Natürlich nicht. Es müsste eher heißen: Kann man überhaupt über die Shoah lachen? Das Publikum gab die naheliegende Antwort, indem es fast durchgehend still blieb. Und das, obwohl es durchaus komische Szenen zwischen dem Kommissar und seinem jüdischen Dämon gab. Etwa, als Letzterer glaubt, man habe die beiden voneinander getrennt und aufatmet: „Fürs Erste bin ich entnazifiziert!“ Oder als Cohn Stimmen bedrängen, die ihn zur Versöhnung mit Schatz auffordern. Da schreit er: „Ich verlange nach Hitler! Er würde das niemals zulassen!“ Bitterböse war das, geradezu schmerzhaft zynisch – aber nicht zum Lachen. Am Ende gab es trotz aller Schwächen langen Applaus.