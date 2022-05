Die neue Kunz-Show : Alexander Kunz Theatre - jetzt auch im Sommer

Saarbrücken Sommernächte möchte Alexander Kunz seinen Gästen von Juli bis August versüßen. Premiere ist am 21. Juli. Küche und Programm hat Kunz den sommerlichen Temperaturen angepasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Sommer anstatt im Winter, Lounge-Atmosphäre statt ein festliches Ambiente und leichte Küche statt einem festlichen Vier-Gänge-Menü – das „Alexander Kunz Theatre“ feiert vom 21. Juli bis 28. August in Saarbrücken die Premiere seiner „Summer Nights“.

„Wir möchten andere und ganz neue Wege gehen“, sagt der Sternekoch. Am Osthafen, wo die Dinnershow 2022 ihren neuen Standort gefunden hat, erwarte die Gäste kein Spiegelpalais, sondern ein Zelt „im leichten sommerlichen Stil in Lounge-Atmosphäre – offen gehalten, licht- und luftdurchflutet“, so Kunz. Dennoch könne hier auch bei schlechtem Wetter gespielt werden. Jeweils von Mittwoch bis Sonntag werden rund zweistündige Shows angeboten.

Auch im Showprogramm möchte das Kunz Theatre bei seinen „Summer Nights“ musikalisch neue Wege gehen. So würden Banks & Rawdriguez ein „völlig neues Stilelement“ beisteuern. Die zwei DJs hätten bereits für internationale Stars wie Jennifer Lopez und Sam Smith gearbeitet, so Kunz. Zudem würden gleich mehrere Sängerinnen und Sänger in die Show eingebunden, die abwechselnd auftreten. Zu ihnen gehört der Ex-„The Voice Of Germany“-Teilnehmer Juan Geck, Klyive, der es mit seinen Bands wie „2-4 Family“ in die Charts geschafft hat, Maram El Dsoki, der mit Laith Al-Deen & Co. zusammen gearbeitet hat, sowie die US-Sängerin Ty Le Blanc. Sie sei bei renommierten Festivals aufgetreten, ergänzt Kunz.

Unter den internationalen Artisten ist Viviana Rossi. Bei ihrer -Darbietung mit einer Badewanne als Requisit bringe sie quasi „die Luft zum Prickeln“, schwärmt der Sternekoch. Ihre Nummer passe perfekt zum Sommer. Zu den weiteren Künstlern gehören Viktoriia Dzuiba, die als „Shooting-Star der Handstand-Akrobatik“ gelte, der Freestyle-BMX-Akrobat Jonathan Rossi sowie Mario Queen mit seiner Mischung aus Comedy und Jonglage. Auch Tanzeinlagen des Theatre Revueensemble sollen nicht fehlen.

Anstatt einem festlichen Vier-Gang-Menü möchte Kunz seinen Gästen eine „sommerliche leichte Küche“ bieten. „Passend zu unserem modernen und neuen Konzept gibt es drei Gänge“, erklärt er. Der erste davon werde schon vor Showbeginn serviert. So erwartet die Gäste eine Vorspeisenvariation aus Tomate und Melone mit Basilikum, Pistazie und Himbeer-Vinaigrette, einer Sushi-Rolle mit Avocado, Mango, Raso Ingwer und Soja sowie ein Couscous Salat mit Rosinen, Mandeln, Johannisbeeren und Ras el Hanout.

Während der erste Gang für alle Gäste identisch ist, besteht der zweite, der während einer kurzen Showpause kredenzt wird, in der klassischen Menü-Variante aus einer geflämmten Poularde mit Tajine-Gemüse, Kichererbsenpesto, Rote Beete Hummus und Kresse. Alternativ bietet der Sternekoch erstmals eine veganen Alternative: Tajine-Gemüse und Falafel mit Süßkartoffeln & Co..

„Den dritten Gang, also das Dessert, gibt es dann nach Show-Ende“, so Kunz weiter. Hier erwartet die Gäste Frozen Joghurt mit Erdbeeren, Baiser und Minze oder Schokoladen Sorbet in der veganen Variante. „Auch im Außenbereich werden kleine Gerichte wie Burger und Flammkuchen serviert“, ergänzt er. Die Cocktails- und Champagner-Bar mit Outdoor-Lounge könne auch ohne Showticket besucht werden.

„Es war mir wichtig, unsere neue Sommershow am Römerkastell auch preislich attraktiv zu gestalten und somit auch für Familien interessant zu machen“, betont Kunz. Der Eintritt inklusive dem Menü kostet je nach Vorstellungstag und Platzkategorie zwischen 69 und 99 Euro. Neben der regulären Wintersaison des Kunz Theatre, die in diesem Jahr mit gewohntem Konzept am 3. November startet, sollen auch die „Summer Nights“ zur „festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt Saarbrücken werden“, verrät Kunz seine Pläne.