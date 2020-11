Kunst im öffentlichen Raum : Eiskalte Kunst an einem manchmal ziemlich heißen Ort

Saarbrücken Der Schneemann von Peter Fischli und David Weiss ist eines von mehreren Kunstwerken, die das Kraftwerk Römerbrücke zu etwas Besonderem machen.

In einem transparenten Kühlschrank steht er da – der Schneemann vor dem Kraftwerk Römerbrücke im Gewerbegebiet Ostspange in Saarbrücken. Er ist in etwa lebensgroß, besteht aus drei mehr oder weniger kugelrunden, weißen Formen, genau, wie jedes Kind das von einem Schneemann her kennt.

Peter Fischli und David Weiss waren bis zum Tod von David Weiss im Jahr 2012 ein Künstlerduo und zählten zu den renommiertesten Gegenwartskünstlern der Schweiz. Die beiden legten sich in ihrer Kunst nicht fest, arbeiteten neben Plastiken aus den unterschiedlichsten Materialien auch mit Videos, Fotografie und Installationen. Oft finden sich in ihren Arbeiten Gegenstände des Alltags, die sie humorvoll und ironisch in andere Zusammenhänge bringen. Ganz so, wie ein Schneemann in einer Kühlvitrine, der nur dann eiskalt glitzert, wenn Strom produziert wird.