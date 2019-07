Porträt : Von Saarbrücken aus in die Musicalwelt

Saarbrücken/Wien Auch kleine Hürden konnten Carsten Lepper nicht davon abhalten, die großen Musicalbühnen zu erobern.

Heute zählt Carsten Lepper zu den großen Musicalstars. Seit seinem Durchbruch als Königinnen-Mörder Luigi Luccheni in der Essener Inszenierung von „Elisabeth“ (neben Uwe Köger als Tod) 2001, hat der 43-jährige gelernte Schauspieler, der heute in Wien lebt, in rund 30 großen Musical-Produktionen mitgespielt. Dass Leppers Gesangsstimme den Ausschlag für seine Karriere geben würde, war dabei nicht unbedingt abzusehen, als er sich Mitte der 90er auf der Saarbrücker Schauspielschule bewarb. Schon seit dem elften Lebensjahr spielte der Westfale auf der Freilichtbühne Coesfeld Amateurtheater, in der „Linie 1“ vor 800 Zuschauern war er als Teenager auf den Geschmack von Musicals gekommen. In deutschen Schauspielschulen, die traditionell Sprechtheaterschulen seien, sei dieses Genre aber total verpönt.