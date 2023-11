“Ich war der King bevor es Charles war“ Moshpit-Halli-Galli im Kleinen Klub — Fatoni zum ersten Mal in Saarbrücken (mit Fotos)

„Warum gibt es Milliardäre, wer braucht bitte so viel Geld? Warum untersucht die Kirche ihre Missbrauchsfälle selbst? Wer glaubt dem Model auf diesem Plakat bitte es würde parshippen? Kann ich Anti-Säure-Tabletten von der Steuer absetzen?“ Fragen über Fragen. Fatoni kennt die Antworten auch nicht, also stellt er sie am Donnerstagabend zum Auftakt seines Konzerts im ausverkauften Kleinen Klub. Zum ersten Mal hat es der Rapper nach Saarbrücken geschafft, was zu einer weiteren Frage führt: Warum erst jetzt? Schließlich zählt Fatoni gemeinsam mit Juse Ju und Edgar Wasser seit Jahren zum Besten, was deutscher Rap zu bieten hat. Wobei das Etikett „Deutscher Rap“ natürlich in etwa so viel-, beziehungsweise nichtssagend ist wie „Deutscher Pop“. Darunter fallen Mark Forster und Sarah Connor nämlich ebenso wie Blumfeld und Jungstötter. Daher sei es klar gesagt: Fatoni hat mit den Fanta 4 in etwa so viel gemeinsam wie Cola-Bier mit Cholera.