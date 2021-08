Kunst im öffentlichen Raum : Der Saarbrücker Bronzemantel

Saarbrücken Max Mertz’ Skulptur „Der Mantel“ ist ein Stück Kunst im öffentlichen Raum.

Max Mertz gestaltete seine Plastiken nicht nur mit viel Volumen, sondern er bezog auch den umgebenden Raum mit ein. Wohlbedacht erschuf er dabei Kompositionen, in denen seine Formen eigenständig und immer auch eindrucksvoll sind. Max Mertz wurde 1912 in Homburg geboren, nach einem Besuch der Kunst- und Gewerbeschule in Saarbrücken, studierte er ab 1936 Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Dresden. Seit dem Zweiten Weltkrieg war er erfolgreich als freiberuflicher Künstler in Saarbrücken tätig und erhielt ab Mitte der 1950er Jahre viele Aufträge für Kunstwerke im Öffentlichen Raum. So finden sich in einigen Saarbrücker Schulen, den Bahnhofsgebäuden, aber auch an der Universität des Saarlandes weitere Kunstwerke von ihm. Im Jahr 1961 wurde ihm der Albert-Weisgerber-Preis für Bildende Kunst verliehen, im Jahr 1968 folgte der Kunstpreis des Saarlandes, der wichtigste Kulturpreis unserer Region. Der Künstler starb im Jahr 1981 in Saarbrücken.