Unterhaltsame und niveauvolle Musikdarbietung „Der König der Löwen – Live in Concert“ überzeugt Publikum in Saarbrücken

Ein einsamer Löwe schläft irgendwo in der Wildnis von Afrika, während ein paar Elefanten friedlich umherziehen. Plötzlich betritt ein junger Sänger die Bühne. Unterstützt von einem Chor schmettert er den bekannten Hit „The Lion sleeps Tonight“: Die kindlichen Zeichentrick-Einspieler und eine etwas eigenwillige Konzertstruktur waren auch schon das Einzige, was einige an der Show „Der König der Löwen – Live in Concert“ am Montag in der gut besuchten Saarbrücker Congresshalle störte.