Partnerschaft ist 45 Jahre al : Tbilissi und Saarbrücken sind sich nah

Saarbrücken Der georgische Generalkonsul Levan Diasamidze trug sich ins Goldene Buch ein.

Der georgische Generalkonsul Levan Diasamidze war zu Gast in Saarbrücken, der Partnerstadt der Georgischen Metropole Tbilissi. Nach einer Visite im Landtag und in der Staatskanzlei trug sich der Diplomat ins Goldene Buch der Stadt ein und betonte die enorme Bedeutung der Städtepartnerschaft, die bei ihrer Gründung vor 45 Jahren eine Pioniertat gewesen sei. Georgien denke heute Europäisch und wolle sich in die EU integrieren. Diasamidze ist für 21 000 Georgier in Deutschland Ansprechpartner und war vor fünf Jahren schon einmal in Saarbrücken. Er regte eine Feier des Partnerschafts-Jubiläums an und lud Saarbrückens OB nach Tbilissi ein.