Porträt : Sie träumen vom großen Klang der alten Orgel

Thomas Kitzig, Monika Sommer-Hasenstein und Pfarrer Eugen Vogt (v.l.) arbeiten im Verein zur Förderung der Kirchenmusik in St. Michael dafür, dass das Geld für die Orgel-Restaurierung zusammenkommt. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Der Förderverein St. Michael sammelt fleißig für die Restaurierung der Späth-Orgel. Am Sonntag ist wieder Evensong.

Wenn Thomas Kitzig, der Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik in St. Michael/Saarbrücken e.V., von der dortigen Orgel redet, gerät er ganz schnell ins Schwärmen. „Die Orgel hatte ursprünglich einen romantisch sinfonischen Klang. Bei dem Klang hat man sich an einem Orchester orientiert. Und der Klang selbst ist fast schon mystisch. Man fühlte sich im Klang geborgen“, erzählt er über die historische Späth-Orgel von St. Michael.

Dass der Klang der Orgel aus dem Jahr 1925 so besonders war, liegt auch an einem Fernwerk, das sich noch heute im Gewölbe des Kirchenschiffs befindet. „Dieses Fernwerk konnte man früher vom Spieltisch aus elektronisch ansteuern. Und dann erklang aus dem Gewölbe direkt über dem heutigen Altar das Orgelspiel. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist diese Ansteuerung aber nicht mehr möglich“, erklärt Thomas Kitzig. In den 1980er Jahren wurde die Orgel restauriert, erforderliche Erhaltungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Aber es wurde der Klang der Orgel verändert, und auf eine Instandsetzung des Fernwerks wurde verzichtet.