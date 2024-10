Zum Welttierschutztag Demonstration in Saarbrücken: Verbände fordern mehr Schutz für Tiere und Natur

Mit Trommeln, Plakaten, Flaggen und Bannern ausgestattet haben am Freitagvormittag rund 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Saarbrücken demonstriert. Sie wollten auf den aus ihrer Sicht „rücksichtslosen Umgang der Landesregierung mit der Natur und Tierwelt“ aufmerksam machen. Um 11 Uhr startete der Protestzug an der Congresshalle, Ziel war das saarländische Umweltministerium in der Keplerstraße.