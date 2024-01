Protest gegen Misshandlung von Jagdhunden Tausende Menschen demonstrieren gegen das Leid der Galgos

Tierschutzvereine wie der TSV Hundeleben Saar setzen sich mit Tierschutzvereinen in Spanien in Verbindung. So versucht der Verein einige der oft ausgemergelten, verletzten und traumatisierten Tiere zu retten. Einmal im Monat findet ein Tiertransport nach Saarbrücken statt. Die Tiere werden direkt von Spanien aus zu den neuen Besitzern vermittelt oder erst in Pflegestellen untergebracht. Annerose Maurer, Mitglied im Verein, ist mit ihrem Galgo Ludwig dabei. Ihre Galgo-Hündin Tara musste leider zu Hause bleiben, sie kam im Dezember nach Deutschland und ist noch zu verängstigt. Neben einigen Vereinen aus dem Saarland, ist auch ein französischer Verein aus der Nähe von Straßburg angereist. Ebenfalls eine weite Anreise hatte Liz Fischer. Sie kam extra für diesen Tag aus Esslingen in ihre ehemalige Heimat, um sich ebenfalls für die Rettung der Hunde zu engagieren.