“Musiksalon am Sonntag“ Es geht doch weiter: Der „Musik-Salon“ öffnet mit Debussy

Es geht also weiter mit den Nachmittagen mit Musik und Moderation. Und zwar am Sonntag, 7. April, 17 Uhr, im Bistro Terminus in der Bleichstraße 32. „Images oubliées“ ist der Titel der nunmehr 20. Ausgabe. Der Pianist Thomas Layes spielt sich durch die Klavierwerke von Claude Debussy, serviert eine Melange aus Bekanntem und Rarem. Und Ralf Peter moderiert, erzählt Geschichte und Geschichten dazu.