Sicherheit im Blickpunkt Selbst am Rotenbühl geht die Angst um

Der Leiter der Polizeiinspektion in der Saarbrücker Karcherstraße, Polizeidirektor Eric Schweizer, konnte mit den Worten „Statistiken sind das eine, Aufklärungsquoten das andere – und wichtiger ist, miteinander ins Gespräch zu kommen“ erst mal etwas beruhigen: „Der Distrikt am Rotenbühl ist mit das sicherste Wohngebiet im Saarland“, betonte er. Nur knapp ein Dutzend Wohnungseinbrüche seien im gesamten Vorjahr und erst fünf solcher Fälle im ersten Halbjahr 2023 am Rotenbühl registriert worden – viel weniger als in anderen Problemgebieten der Stadt. Aber Schweizer weiß auch: „Das beruhigt Sie alles erst einmal nicht. Es geht um das subjektive Sicherheitsgefühl. Viele fühlen sich nicht mehr sicher, erst recht, wenn sie schon mal von einem Einbruch betroffen waren.“ In den meisten Fällen kämen die Täter dabei über die Balkontür und durchwühlten dabei als erstes das Schlafzimmer auf der Suche nach verstecktem Bargeld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen.