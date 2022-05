Die Freizeit-Tipps der SZ-Redaktion : Das Saarland hat am Wochenende viel zu bieten

Nach zwei Jahren Corona-Pause fahren wieder Busse hoch zum Saar-Polygon auf der Bergehalde in Ensdorf. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Wadern/Zweibrücken Das Angebot reicht von Theater über klassische Musik bis zur Busfahrt hoch zum Saarpolygon. Auch ein Besuch in Zweibrücken lohnt sich.

Von Marko Völke

Viel Literatur, Kammermusik und Theater sowohl im Saal als auch unter freiem Himmel – in dieser Woche starten gleich mehrere Festivals in der Region.

Das „Saarklang-Festival“ lädt für diesen Samstag, 7. Mai, 18 Uhr, in die Saarbrücker Eli.ja-Kirche zu einem Abend mit klassischer Musik ein. Auf der Bühne stehen Studierende und Preisträger der Hochschule für Musik Saar (HfM): Den Anfang macht Xinjie Li an der Orgel. Sie studiert im Bachelorstudiengang Orgel bei Professor Andreas Rothkopf und Rainer Oster. Die zweite Künstlergruppe ist das Trio Ikhoor mit Lisa Saterdag (Violine), Jongyun Jeung (Viola) und Masanori Tsuboi (Cello). Der Klassikabend ist die Auftaktveranstaltung des Festivals. Der Eintritt ist frei.

An diesem Sonntag, 8. Mai, steht zum dritten Mal die „Genusszeit“ am Saarbrücker Staden auf dem Programm. Die Besucher erwarten über 20 Gastronomen und Marktaussteller aus der Region, bei denen „frisch zubereitete Gerichte probiert oder Köstlichkeiten für Zuhause gekauft werden können“, erklärt der Veranstalter. In frühsommerlichem Ambiente können sich die Gäste durch Pasta, Flammkuchen, spanische Tapas und Paninis schlemmen. Auch Vegetarier und Weinliebhaber dürfen sich auf ein kulinarisches Angebot freuen.

Mit internationalen Interpreten wartet die elfte HfM-Woche der Kammermusik von Montag, 9. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, in Saarbrücken auf. Das Motto in diesem Jahr lautet „Zeitlos – modern: Meisterwerke von Mozart bis Françaix“. Die Konzerte werden an jedem Abend um 19 Uhr im Konzertsaal der Hochschule für Musik Saar gespielt. Zusätzlich gibt es zwei Nachmittagstermine mit Studierenden-Ensembles in der Alten Evangelischen Kirche St. Johann – und zwar am Mittwoch, 11. Mai, und am Freitag, 13. Mai, jeweils um 15 Uhr. Der Eintritt zu sämtlichen Konzerten ist frei. Eine Reservierung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos: www.hfmsaar.de.

Auch das Theaterschiff „Maria Helena“ in Saarbrücken startet im Mai wieder mit Veranstaltungen durch. An diesem Donnerstag, 5. Mai, 19.30 Uhr, führt die Theater-Compagnie Lion das Stück „Odysseus“ auf. An diesem Freitag, 6. Mai, steht um 19.30 Uhr eine Lesung mit Dominik Bloh auf dem Programm. Die Veranstaltung trägt den Titel „Unter Palmen aus Stahl“. Es handelt sich dabei um die Geschichte eines Straßenjungen. Am Mittwoch, 11. Mai, ist um 19 Uhr eine weitere Lesung mit Musik im Theaterschiff „Maria Helena“ geplant. Utz Rachowski liest aus „Die Stimmen des Sommers“.

Noch mehr Literatur erwartet die Besucher ab diesem Donnerstag, 5. Mai, bis Sonntag, 15. Mai, an unterschiedlichen Orten in der Region. Anlass ist das saarländische Literaturfestival „erLesen“: An diesem Donnerstag, 5. Mai, 19 Uhr, liest zum Beispiel Frank Goldammer aus seinem Krimi „Im Schatten der Wende“. Am Samstag, 14. Mai, startet um 19 Uhr die Lesung von Annika Domainko, die ihren Debütroman „Ungefähre Tage“ vorstellen wird. Beide Lesungen sind in den Lichtspielen Wadern.

Infos, Karten und Programmhefte sind in der „Bücherhütte“ in Wadern erhältlich: info@buecherhuette-wadern.de.

Nach zweijähriger Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, freut sich der Förderverein „BergbauErbeSaar“, dass er wieder einen Shuttle-Service auf die Bergehalde Duhamel zum Saarpolygon anbieten kann. Zwischen 11 und 17 Uhr pendeln an diesem Sonntag, 8. Mai, regelmäßig Busse zwischen dem Parkplatz an der RAG-Repräsentanz, Am Ostring, in Ensdorf und dem Plateau der Bergehalde. Der Förderverein bittet um eine Spende. Aus organisatorischen Gründen werden Rollstuhlfahrer gebeten, sich bis diesen Donnerstag, 5. Mai, anzumelden. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

An diesem Samstag, 7. Mai, wird das Stück „Kirschrotgalaxie“ für Kinder ab acht Jahren erstmals im Theater Überzwerg in Saarbrücken-St. Arnual aufgeführt.

Karten und weitere Infos unter www.ueberzwerg.de

Anlässlich des Kultursommers Rheinland-Pfalz erwartet die Besucher an diesem Samstag und Sonntag, 7. und 8. Mai, wieder das traditionelle „Straßentheater-Spektakel“ in der Innenstadt von Zweibrücken. Das Programm beginnt am Samstag, 10 Uhr, mit einigen Walk-Acts. Ab 13 Uhr sind Musikbeiträge auf dem Alexanderplatz zu hören. Und am Abend gastieren Peter Orloff und die Schwarzmeer-Kosaken in der Alexanderkirche.

Die Mannschaft des Theaterschiffs „Maria Helena“ führt schon heute „Odysseus“ aus und lädt im Mai auch zu Lesungen ein. Foto: Sophia Schülke