Kunst im öffentlichen Raum : Zu Paul Schneider auf den Rodenhof spazieren

Saarbrücken Es gibt Kunstwerke, um die zu sehen, muss man nicht ins Museum. Man kann einfach spazieren gehen. Zum Beispiel zu Paul Schneiders Werk auf dem Rodenhof.

Bei dieser Schule handelt es sich laut Bastian Müller in dem Buch „Architektur der Nachkriegszeit im Saarland“ um den ersten Schulneubau im Saarland nach dem Zweiten Weltkrieg. Er entstand in den Jahren 1948/49 unter dem damaligen Stadtbaudirektor Peter Paul Seeberger als lang gestrecktes Gebäude mit Satteldach. Von 1952 bis 1971 wurde die Schule erweitert, auch hier war Peter Paul Seeberger verantwortlich.

Von wohl keinem anderen Künstler sind so viele Kunstwerke im öffentlichen Raum in und um Saarbrücken zu finden, wie von Paul Schneider. Der renommierte saarländische Bildhauer, der im April dieses Jahres im Alter von 93 Jahren verstorben ist, hat in den 1950er Jahren auch Kunstwerke in den Innenräumen anderer Schulen, wie der Grundschule Hohe Wacht, der Ostschule, der Mügelsbergschule, oder der Grundschule Rastpfuhl hinterlassen. Bemerkenswert ist, dass all diese Darstellungen stark vereinfacht Tiere abbilden.