„Mein Lokal, Dein Lokal“-Teilnemer aus Saarbrücken : Das Beste aus allen Welten verbinden

Küchenchefin Luna Saraceni und Restaurantleiter Bastian Schmitt im Qu4rtier. Foto: Martin Rolshausen

Saarbrücken Bis Freitag strahlt der Fernsehsender Kabel eins eine Saarland-Woche im Rahmen der Kochsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus. Mit dabei ein recht junges Restaurant aus Saarbrücken: das Qu4rtier.

Es ist schwierig, gutes Personal zu finden. Der Satz fällt immer wieder, wenn man mit Gastronomen redet. Wer mit Bastian Schmitt redet, hört auch, wie wundervoll es ist, wenn man gutes Personal gefunden hat. Bastian Schmitt ist Leiter des Qu4rtier. „Restaurant & Bar“ nennt sich der Betrieb im Quartier Eurobahnhof zwischen Hauptbahnhof und Rodenhof. In Sachen Bar sei gerade wegen der Corona-Einschränkungen nicht so viel zu machen, aber das Restaurant läuft, sagt Schmitt. Und zwar „auf einem Niveau, das so nicht geplant war“.

Dass in der Küche noch Großartigeres passiert, als eigentlich von Schmitt und seinem Partner und Geschäftsführer Ralf Kreiwig vorgesehen war, liegt vor allem an Luna Saraceni. Die 29-Jährige ist Küchenchefin im Qu4rtier. Bevor sie dort anfing hat Luna Saraceni als Sous-Chefin von Marc Pink dazu beigetragen, dass dessen Restaurant Land-Werk in Wallerfangen einen Michelinstern bekommen hat.

Als das Qu4rtier Anfang Januar vergangenen Jahres eröffnet hat, startete die Küche erstmal mit einer, wie Luna Saraceni sagt, „ziemlich einfachen Karte“: Burger, Bowls und Salate. Für den Anfang, als noch nicht klar war, was in dem Quartier, das tagsüber belebt ist, abends allerdings keine Laufkundschaft hat, weil es dort nur Büro-, aber keinen Wohnraum gibt, sei das die beste Lösung gewesen. „Jetzt haben wir mehr Sachen auf der Karte, die etwas mit Kochen zu tun haben“, sagt Luna Saraceni.

Das Angebot reicht vom Edelpilz-Risotto über das Kohlrabischnitzelbis zum Entrecôte und dem Rumpsteak vom Gran Asado-Rind. Wobei man sich nicht auf eine Stilrichtung festlegen lasse, betont Bastian Schmitt, der früher als Restaurantleiter im Losheimer Brauhaus gearbeitet hat.Man variiere die Speisekarte so, dass es da zwar auch mediterrane Gerichte gebe, aber niemand auf die Idee käme zu sagen, dass das Qu4rtier ein mediterranes Restaurant sei.

Egal, was gekocht werde, nur eins ziehe sich durch, sagt Luna Saraceni: „Wichtig ist, dass wir alles selbst machen.“ Die Soßen kommen nicht aus dem Eimer oder aus der Tüte, das Brot wird selbst gebacken, selbst die Butter wird in der Qu4rtierkücke frisch aufgeschlagen. „Das ist das Erste, was der Gast bekommt. wenn man dann zwei Scheiben Brot von irgendeiner Bäckerei serviert, ist das kein guter Start“, findet die Küchenchefin.

Es gehe in der Küche nicht darum, dass alles möglichst einfach zu erledigen ist, sagt Bastian Schmitt. Es lohne sich wie so oft im Leben, „lieber ein paar Meter mehr zu gehen, als eine Abkürzung zu nehmen“. Das bedeute fürs Team im Qu4rtier: „Wir legen Wert auf Qualität und Kreativität.“ Jeden Mittag gibt es eine neue Karte mit einer Tagessuppe, einem Fleisch-, einem Fisch-, einem vegetarischen und einem veganen Gericht. Das Ganze zu einem moderaten Preis. „Abends spielen wir dann in einer anderen Liga. Da wird es hochpreisiger“, sagt Bastian Schmidt.

Dass man insbesondere Abends noch etwas exklusiver kochen muss als tagsüber, liegt daran, dass sich das Viertel hinterm Bahnhof nach Feierabend leert. „Wir liegen dann für die meisten Menschen weitab vom Schuss. Wenn wir machen würden, was alle machen, käme niemand“, sagt Luna Saraceni. Am Wochenende steht deshalb zusätzlich jeweils ein Drei-Gänge-Menü auf der Karte. Auch dass nicht irgendein Kaffee nach dem Essen serviert wird, sondern der aus der Saarbrücker Rösterei Black Hen gehört zum Qualitäts-Konzept.

Zu oft etwas ganz Neues auf die Karte setzen, will man im Qu4rtier zwar nicht. Wenn sich Küche und Service ständig auf neue Gerichte einstellen müssen, sei das der Qualität nicht unbedingt zuträglich, sagt Luna Saraceni. Aber wenn sie „ein Bild im Kopf habe von etwas Neuem“, dann spreche sie mit ihrer Sous-Chefin und dem achtköpfigen Küchenteam darüber. „Dann suche ich mir ein paar Köpfe, die mit mir denken. So entsteht dann ein Gericht“, sagt sie.

Seit Januar vergangenen Jahres läuft das so. Gut ein Jahr vor der Eröffnung haben die Vorbereitungen begonnen. Den ehemaligen Lokschuppen, der dann zeitweise eine Buswerkstatt war, umzubauen, sei zeitintensiv gewesen, sagt Bastian Schmitt. „Im Januar haben wir aufgemacht, im März dann wegen Corona wieder zugemacht. Das war Schei...“, sagt der Restaurantleiter. Aber: „Die gute Nachricht ist, dass wir noch da sind.“ Und bald, so hofft er, könne dann auch der erste Stock über dem Restaurant genutzt werden für das, wozu er ausgebaut wurde: zum Feiern auch für größere Gruppen..