Vor der Premiere : Eine Geschichte wie „Les Misérables“

Musical-Termine

Das Musical Marguerite von Michel Legrand wird am Saarländischen Staatstheater erstmals in deutscher Sprache aufgeführt. Die Premiere ist am Samstag, 7. Dezember. Aufführungen danach sind u.a. am 12., 18., 21. und 26. Dezember. Karten und Infos unter Tel. (0681) 3092-486.

www.staatstheater.saarland