Puppen spielen woanders : Das Kleine Theater wird zur Wanderbühne

Mit Kafkas „Bau“ eröffnet das Kleine Theater im Rathaus die Saison – aber nicht im Rathaus sondern im Theater Zum Hirsch. Hier und an anderen Orten gastiert die Figurenbühne in diesem Winter. Foto: Alexander Knüttel

Saarbrücken Wegen Corona kann im Rathaus nicht gespielt werden. Saison-Auftakt ist im Theater Zum Hirsch.

Wegen der Corona-Pandemie können vorläufig keine Vorstellungen im Kleinen Theater im Rathaus stattfinden. Das heißt aber nicht, dass es gar kein Figurentheater für große und kleine Freunde dieser Kunst gibt. Das Kulturamt hat alternative Spielorte gefunden. In erster Linie wird das das Theater Zum Hirsch in St. Arnual sein (Saargemünder Straße 11). Dort gibt es einen großen Theatersaal. Aber auch im Theater im Viertel, im Pingusson-Bau und im Bürgerhaus Dudweiler wird gespielt. Auch hier gelten jeweils natürlich alle üblichen Corona-Regeln.

So kann das Kleine Theater am Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, seine Wintersaison starten. Im Theater Zum Hirsch gastiert dann das Figurentheater Maren Kaun aus Mannheim mit dem Stück „Der Bau“ nach einer Erzählung von Franz Kafka. „In dieser Geschichte trifft das Grauen auf die Komik, das Surreale des Traumes auf die groteske Gleichförmigkeit unserer Alltagswelt. Ein Theater wie ein skurriler Spuk“, heißt es in der Ankündigung. Gespielt wird mit Figuren, Objekten, Video und Trickfilm. Dieses Stück ist eher für Erwachsene gedacht.