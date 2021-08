Die Zukunft der Koalition von CDU, Grünen und FDP im Saarbrücker Stadtrat ist ungewiss : Hält Jamaika als Zweckbündnis weiter durch?

Da waren sich die Koalitionäre noch einig, von links: Torsten Reif (Grüne), Uwe Conradt (CDU), Barbara Meyer-Gluche (Grüne) und Helmut Isringaus (FDP). Foto: Martin Rolshausen

Saarbrücken Fragt man CDU, Grüne und FDP in Saarbrücken nach dem Zustand ihres Stadtrats-Bündnisses, klingen die Antworten nicht gerade euphorisch. Wie lange hält die Koalition noch?

Jamaika macht Pause. Schon seit gut vier Monaten reden die Vertretrinnen und Vertreter der Stadtratsfraktionen von CDU und Grünen mit denen der FDP nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Seit etwa zwei Monaten herrscht Funkstille. Dabei sind die drei Parteien nach der Kommunalwahl 2019 voller gegenseitiger Sympathie-Bekundungen und einem Koalitionsvertrag, der aus Saarbrücken nicht weniger als eine „Zukunftsstadt“ machen soll, in ein sogenanntes Jamaika-Bündnis gestartet.

Die Euphorie ist schon lange vorbei. Nicht erst seit die FDP sich offen weigerte, Anfang Juni 2021 den Grünen Torsten Reif zum Dezerneneten für Bildung, Kultur und Jugend zu wählen und bereits im ersten Wahlgang weitere fünf Stimmen aus der Koalition der parteilosen Kandidatin Sabine Dengel zum Sieg verhalfen, liegen die Nerven blank. Aber nach dieser Aktion der FDP, die Grüne und CDU als Missachtung des Koalitionsvertrags betrachteten, schien Jamaika zu Ende zu sein.

Die CDU zog die Notbremse. „Es ist zu früh, um über Konsequenzen zu reden. Wir möchten das Bündnis fortsetzen. Ob es am Ende bei Jamaika bleibt oder es Schwarz-Grün wird, kann ich noch nicht sagen“, teilte der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Sascha Zehner, mit. Das ist nun auch schon wieder mehr als zwei Monate her. Zeit also, den Bündnispartnern die Frage zu stellen: Besteht die Koalition von CDU, Grünen und FDP im Saarbrücker Stadtrat noch?

„Ja, offiziell besteht die Koalition aus CDU, Grünen und FDP“, teilte der Geschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion, Alexander Steinbrecher, auf diese Anfrage hin mit. Die Fraktionsvorsitzende der Stadtrats-Grünen, Yvonne Brück, ließ ihren Fraktionsgeschäftsführer Björn Heib fast wortgleich mitteilen, „dass die Koalition aus CDU, B90/Die Grünen und FDP im Saarbrücker Stadtrat offiziell weiterhin besteht“. Auf die Nachfrage, warum das Wörtchen „offiziell“ notwendig ist, teilte Heib mit: „Tatsächlich sollte das Wort offiziell nichts Gegenteiliges auf ,inoffizieller Basis’ implizieren. Also wir hätten es auch so ausdrücken können: Die Koalition besteht nach wie vor.“

Lesen Sie auch Nach der Wahl der Saarbrücker Kulturdezernentin : FDP-Dezernent Raab will Jamaika retten

Der Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion, Helmut Isringhaus, der als Bundestagskandidat zurzeit mehr mit Blick auf Berlin um seine politischen Positionen kämpft, gibt sich zurückhaltender. Besteht die Koalition von CDU, Grünen und FDP im Saarbrücker Stadtrat noch? „Ich denke, sie existiert“, antwortet Isringhaus. Zurzeit mache der Stadtrat ja Sommerpause. „Danach müssen wir uns dann zusammensetzen“, sagt er.

Eigentlich bräuchten CDU und Grüne die ungeliebte FDP nicht mehr. Im Oktober 2020 ist nämlich Patricia Schumann, die im Mai 2019 für die Linken in den Stadtrat gewählt worden war, zu den Grünen übergetreten. Dadurch kamen die Grünen auf 14 Mandate. Zusammen mit den 18 Mandaten der CDU sind das 32 der 63 Sitze im Stadtrat. Die drei Stimmen der FDP wurden also plötzlich nicht mehr für die Mehrheit gebraucht. Dennoch versicherten alle drei Parteien damals, dass das Jamaika-Projekt weitergehe, weil man ja so gut und vertrauensvoll zusammenarbeite. In der FDP war damals allerdings schon davon die Rede, dass man nun ja wie „das fünfte Rad am Wagen“ sei.

Dass CDU und Grüne trotz ihres Ärgers über den Koalitionspartner nicht einfach ohne die FDP weitermachen, hat mehrere Gründe. Zum einen hat die Niederlage des Grünen-Kandidaten bei der Dezernentenwahl gezeigt, dass die Einstimmen-Mehrheit von CDU und Grünen brüchig ist. Zum anderen ist zwischenzeitlich bei den Grünen im Saarland ein Grabenkrieg neu ausgebrochen, der auch mitten durch die Saarbrücker Stadtratsfraktion geht. Die Stadtverordnete Jeanne Dillschneider hat sich als Vorsitzende der Grünen Jugend im Saarland offen gegen den Partei-Patriarchen Hubert Ulrich gestellt. Eine von dessen engsten Vertrauten ist aber die Vorsitzende der Grünen-Stadtratsfraktion, Yvonne Brück. Zu deren Kritikern wiederum gehört der Stadtverordnete Heiner Engelhardt.