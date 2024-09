Diskussion über Klimaschutzkonzept Fürs Klima soll der Autoverkehr sinken

Aus den etwa 400 Seiten des Maßnahmenkataloges stellen Experten des Umweltministeriums zunächst vier ausgewählte Kernbereiche in Kurzform vor. Nicola Saccà, der Klimaschutzkoordinator des Saarlandes, legt den Sektor Energie und Industrie und im Anschluss den Bereich Klimaanpassung dar. Von Klimaanpassung spricht man, wenn es nicht mehr darum geht, den CO 2 -Ausstoß zu verringern, sondern sich an die bereits veränderten Umweltbedingungen anzupassen. Sandra Koch-Wagner, Leiterin der Obersten Landesbaubehörde, präsentiert den Bereich Gebäude und Jürgen Meyer, Leiter des Referats für Öffentlichen Personenverkehr, klärt über den Sektor Verkehr und Mobilität auf. So umfassen die Darstellungen etwa die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand im Bereich Gebäude: „Wenn man Einzelmaßnahmen an Gebäuden durchführt, hat man schon erhebliches Einsparpotenzial“, erklärt Koch-Wagner. Somit sei es im neuen Konzept festgeschrieben, dass der klimafreundliche Ausbau öffentlicher Gebäude als „gutes Beispiel“ vorausgehen solle. Ein Beispiel, welches im Bereich Energie genannt wurde, ist der Verzicht auf fossile Energieerzeugung. Dadurch könne man 280 000 Tonnen CO 2 einsparen, erklärt Nicola Saccà (2021 lag der gesamte saarländische CO 2 Ausstoß bei zirka 15 Millionen Tonnen).