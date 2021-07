Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt macht Vollstreckungs-Drohung wahr : Am Montag wird das Schwimmschiff aus der Saar geholt

Saarbrücken Das Ehepaar, dem das gesunkene Shishaschiff an der Berliner Promenade gehört, hatte immer wieder um Geduld gebeten. Man warte auf Geld von der Versicherung, das man für die Bergung brauche. Nun hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtsamt die Geduld aber offenbar verloren.

Mit der Zeit werden die Vorschläge schräger. Und Zeit ist viel vergangenen, seit an der Berliner Promenade ein Stück Saarbrücker Stadtgeschichte abgesoffen ist. Man könnte doch aus dem Schwimmschiff ein Symbol für Saarbrücken selbst machen, hat neulich jemand bei einem Kaffee auf der Berliner Promenade gewitzelt. Es also einfach so am Willi-Graf-Ufer liegen lassen, wie es das dort seit fast fünf Monaten tut: mit Schlagseite in der Saar. Das historische Schwimmschiff, das am 14. Februar mit Wasser vollgelaufen und teilweise gesunken ist, als „Mahnmal für alles, was in Saarbrücken schief geht“? Dazu wird es nicht kommen.