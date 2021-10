Ehemaliges Degott-Schleppi hat eine neue Besitzerin : Eine junge Frau will ein altes Gasthaus zum Leben erwecken

Dominique Wanderwitz, hier vor dem Kamin im Nebenzimmer, ist die neue Besitzerin des ehemaligen Gasthauses Degott-Schleppi. Foto: BeckerBredel

Bübingen Dominique Wanderwitz hat das ehemalige Gasthaus Degott-Schleppi in Bübingen gekauft und sucht nun einen Wirt, der es wieder zu der Institution macht, die es einmal war.

Dorfleben tut gut. So gut, wie Dominique Wanderwitz es sich nie hatte vorstellen können. Bis sie vor ein paar Jahren nach Bübingen zog. Bübingen ist zwar Teil der Landeshauptstadt Saarbrücken, aber nach wie vor dörflich geprägt. „Ich habe lange am St. Johanner Markt gewohnt und nie gedacht, dass ich da wegziehe“, sagt die 33-Jährige. Dann hat sie mit der IMO Immobilenbesitz GmbH, deren Geschäftsführerin sie ist, vor drei Jahren die ehemaligen Kieswerk-Arbeiterhäuser in der Hahnenklamm gekauft und ist dort auch selbst eingezogen. „Man schläft hier gut“, hat sie festegestellt. „Auch deshalb weiß ich Bübingen zu schätzen.“

Und: „Ich habe gelernt, dass es einfacher zu arbeiten ist, wenn die Immobilien in der Nähe sind“, sagt sie. Deshalb war sie sofort neugierig, als sie im Internet gelesen hat, dass eine weitere Bübinger Immobilie zum Verkauf steht: das ehemalige Gasthaus Degott-Schleppi.

Das alte Gasthaus in der Saargemünder Straße in Bübingen. Foto: BeckerBredel

Dieses Gebäude sei nicht irgendeine Immobile, sagt Dieter Wanderwitz, der Vater der neuen Besitzerin. Das Gasthaus bestehe immerhin seit 1873. Damals habe es noch einen Saal für Veranstaltungen gegeben. „Da wurden Feste gefeiert, da gab es große Karnevalsveranstaltungen. Später wurde der Saal abgerissen und es wurden da Wohnungen gebaut. Und wenn es nach Dominique und Dieter Wanderwitz geht, wird aus diesem ganz besonderen Ort wieder das, was er einmal war: ein Ort der Begegnung fürs ganze Dorf. „Das könnte hier wieder ein Treffpunkt für die Vereine sein, für die Feuerwehr, zurück zum Ursprung eben“, sagt Dieter Wanderwitz.

Den Pächter, den sie vom Vorbesitzer übernommen haben, habe da nicht so gut gepasst, finden Dominique und Dieter Wanderwitz. Das Speisenangebot sei zwar gut, aber zu hochpreisig gewesen für diesen Standort. Die Öffnungszeiten zu eingeschränkt. Ein gutes Dorfgasthaus, findet Dieter Wanderwitz, müsse fast jeden Tag geöffnet haben, auch günstige Speisen anbieten und Platz haben für Gäste, die nur mal was trinken wollen. Dass es dann auch mit den Mietzahlungen nicht mehr funktioniert habe, sei der Grund gewesen, das Vertragsverhältnis zu beenden.

Das alte Gasthaus-Schild ist noch da. Foto: BeckerBredel

Dass dann rumerzählt wurde, dass die neuen Eigentümer vorgehabt hätten, den Biergarten zu bebauen, sei Quatsch, sagt Dominique Wanderwitz. Auch der Biergarten gehöre zu so einem Gasthaus natürlich dazu. Genauso wie ein Stammtisch und eine Theke, an der man auch sitzen kann. Beides gibt es zurzeit nicht. Dafür stehen im Nebenzimmer noch zwei große Tische mit lederbezogenen, schweren Stühlen vor einem Kamin, an dem auch gegrillt werden kann. Das Ganze wirkt eher wie ein Rittersaal als wie ein Raum für Vereinsvorstände.

Der Gastraum soll wieder gemütlicher werden. Foto: BeckerBredel

„Degott-Schleppi war eine Instituion“, sagt Dieter Wanderwitz. Er und seine Tochter hoffen, dass das alte Gasthaus das bald wieder ist. Man habe da Ideen, klar, aber man könne die Wirtschaft nicht selbst betreiben. Dazu brauche es „einen erfahrenen Wirt oder jemanden mit guten Ideen und Engagement“, sagt Dieter Wanderwitz. Man sei da sehr offen für spannende Konzepte, sagt seine Tochter.

Wobei Bübingen ja trotz der Ruhe nicht am Ende der Welt liegt. Die Saarbahn hält dort. Und einen großen Vorteil haben solche Rand-Stadtteile, erklärt Dieter Wanderwitz: „Es gibt hier genug Parkplätze.“ Und man sehe hier auch nie jemanden vom Saarbrücker Ordnungsamt, der unterwegs ist, um Knöllchen zu schreiben.