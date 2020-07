Industriekultur : Der Berg, in dem die Kühle wohnt

Velsen Das Erlebnisbergwerk Velsen ist ganzjährig ein spannender, im Sommer auch ein angenehmer Ort.

Von etwa 26 auf 13 Grad schafft man es an diesem Samstag innerhalb von wenigen Metern. Es sei denn, man lässt sich nach dem Durchschreiten des Gittertors von Klaus Lage nach zwei Metern in die Knubbebud locken. Die Knubbedud ist ein Raum, der aussieht wie ein Stollen, den der Verein zur Partyzone umgebaut hat. „Du warst als Kind für mich der stärkste Mann, einer, der irgendwie alles lösen kann“, tönt Klaus Lage aus den Lautsprechern. Diskolicht huscht über eine Figur der heiligen Barbara und Helme, die für eine Führung bereitliegen.

Offene Führungen sind samstags ab 14 Uhr, und an jedem ersten Sonntag im Monat finden zwischen 10 und 12 Uhr mehrere Führungen statt, die nicht gebucht werden müssen. An diesem Termin können Besucher mit der Saarland Card kostenlos ins Bergwerk.

Den Raum vermietet der Verein für Feiern, sagt Carsten Grammes. Aber das sei wegen der Corona-Auflagen gerade nicht machbar. Führungen im Stollen sind aber erlaubt, sogar ohne Masken, sagt er. Aber natürlich mit Helm. Bevor die Besucher für ein bis zwei Stunden mit einem Führer in den Stollen gehen, werden sie mit der Grubenbahn, in der früher Männer und Material transportiert wurden, einmal ums Gelände gefahren.

Dass es im Berg so angenehm kühl ist, liege daran, dass da „alles Sandstein ist“, erklärt Grammes. In dem Berg wurden seit Kriegsende bis ins Jahr 2011 Bergleute ausgebildet. Im ehemaligen Lehrstollen Velsen, also im westlichsten Teil der Landeshauptstadt Saarbrücken, sind „sämtliche Maschinen und Technik des aktiven Bergbaus vorhanden und betriebsbereit“, macht der Verein einen Besuch schmackhaft. Der Erlebnisbergwerk Velsen e.V. hat nach Beendigung des Ausbildungsbetriebs den Lehrstollen übernommen und betreibt ihn weiter als Besucherbergwerk. „Mit der Besonderheit, dass hier die komplette Bergtechnik in Betrieb vorgeführt werden kann. Das Erlebnisbergwerk befindet sich unter Tage, ist aber durch einen übertägigen Stollen zu befahren“, erklärt der Verein. Und: „Rund 800 Meter Strecke auf drei verschiedenen Sohlen erkunden die Besucher im Bergwerk, das seit 2019 unter Denkmalschutz steht. Unsere Besucher werden 1,5 Stunden durch die Welt des Steinkohlenbergbaus geführt.“