Kolumne: So kann’s gehen : Tanzen im Blaulicht

Am St. Johanner Markt feiern Nachtschwärmende das Ende der Ausgangssperre, und die Polizei schaut dabei nur zu. Endlich kehrt das Leben in die Nacht zurück. Doch die tanzende und grölende Menge sieht sich mit einem neuen Problem konfrontiert.

Sonntag um ein Uhr nachts in Saarbrücken. Sieben Polizeiwagen stehen in strategischer V-Formation auf dem St. Johanner Markt. Das Blaulicht zuckt über den Platz, während eine Gruppe Jugendlicher ausgelassen zu Popmusik aus einer Bluetooth-Box tanzt. Anwesend sind auch noch hunderte Menschen, die, in angeregte Gespräche vertieft, die Nacht genießen. Die vorgefahrenen Polizisten haben sich in einer kleinen Gruppe versammelt und beraten sich über ihr weiteres Vorgehen.