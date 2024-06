Umfrage für Europameisterschaft Ein Sommermärchen 2.0: So denken die Saarländer über die EM im eigenen Land

Es geht los! Ab heute rollt der Ball. Wenn um 21 Uhr in München das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland angepfiffen wird, könnte das der Beginn eines zweiten Sommermärchens sein. Bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land entfachte der Fußball eine nie dagewesene Stimmung in der ganzen Nation. Wird es diesmal wieder so sein? Was erwarten die Saarländer von der EM „dahemm“?