Probenbesuch beim Daarler Kinderchor : Die Daarler Kurrende, (k)eine reine Mädchensache

Singen macht Spaß: Die Mädchen der Daarler Kurrende bei ihrer Probe im Albert-Schweitzer-Haus. Der Chor wird von Lulu Yang geleitet. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Gemeinsames Singen ist für Menschen jeden Alters eine schöne Sache. Aber Kinder profitieren wohl am meisten. Sie lernen, sich zu konzentrieren und sich in eine Gemeinschaft zu integrieren. In St. Arnual gibt es seit 2015 die Daarler Kurrende, den Kinderchor der Stiftskirchengemeinde. Geleitet wird der Chor von der Musikpädagogin Lulu Yang. Wir waren bei einer Probe dabei.