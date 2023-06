„Welcome to Queertopia“ So war die Parade zum Christopher Street Day SaarLorLux in Saarbrücken (mit Fotostrecke)

Der Umzug startete am Sonntag um 15 Uhr an der Congresshalle und hat erstmals eine neue Streckenführung: von der Hafen- und Viktoriastraße über die Luisen- und Wilhelm-Heinrich-Brücke durch Betzenstraße, Stephanstraße, Dudweiler Straße, die Straße am Stadtgraben und den Schillerplatz zur Bismarckstraße. Dort löste sich die Parade aber nicht einfach so auf, sondern ging nahtlos über in das CSD-Straßenfest, das am Wochenende zum Christopher Street Day (CSD) die Mainzer Straße in eine Festmeile verwandelte. Unter dem Motto „Welcome to Queertopia“ konnten Besucher am Samstag und Sonntag feiern.