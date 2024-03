„Correctiv“-Recherche jetzt auch im Theater im Viertel Zusatzvorstellung: „Geheimplan gegen Deutschland“ – die Correctiv-Recherche auf der Theaterbühne

Und auch in Saarbrücken haben sich wie berichtet auf Initiative von Peter Tiefenbrunner Schauspielerinnen und Schauspieler zusammengetan, um diesen Text öffentlich aufzuführen. Das Interesse an der Vorstellung am Freitag, 15. März, 19 Uhr, im Saarbrücker Schlosskeller ist so groß, dass es nun eine zweite Vorstellung geben wird, und zwar am Sonntag, 17. März, um 19 Uhr, im Theater im Viertel am Landwehrplatz