Aktuelle Zahlen : 113 neue Corona-Fälle im Saarland – keine weiteren Todesfälle

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Saarland auf 30.386 bestätigte Fälle angestiegen. Das sind 113 Fälle mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 62,5.

Das hat das Gesundheitsministerium am Mittwochabend mitgeteilt. 927 Menschen sind in der Region an oder mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell gibt es 1305 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner im Saarland liegt aktuell bei 62,5.