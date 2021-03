Einige Gäste extra aus Hessen angereist : Polizei muss illegale Geburtstagsfeier mit über 30 Gästen in Saarbrücken auflösen

Polizei muss illegale Geburtstagsfeier mit über 30 Gästen in Saarbrücken auflösen

Saarbrücken Bei der Party im Keller eines Mehrparteienhauses trug niemand der Gäste eine Maske oder hielt sich an Mindestabstände.

Die Beamten der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mussten am späten Samstagabend eine Geburtstagsfeier mit über 30 Gästen in Saarbrücken auflösen, weil diese gegen die geltenden Corona-Regeln im Saarland verstieß.

Die Polizei wurde laut eigenen Angaben am Samstag kurz vor Mitternacht über die Feier in einem Mehrparteienhaus in der saarländischen Landeshauptstadt informiert. Beim Eintreffen vor dem Haus seien bereits laute Musik, Mikrofondurchsagen und Partygegröle festzustellen gewesen. Als die Beamten die Geburtstagsfeier im Kellergeschoss des Hauses vorfanden, konnten sie dort 35 Personen feststellen, von denen niemand einen Mund-Nasen-Schutz trug.