Starker Anstieg : Corona: Regionalverband meldet 90 weitere Infizierte

Die Zahl der Corona-Infizierten ist am Dienstag im Regionalverband stark gestiegen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldet am Dienstag 90 neue Coronafälle. Die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt deutlich auf 166,5. Bei 31 der in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen aus dem Regionalverband wurde die britische Virus-Variante festgestellt.

Insgesamt wurde auf dem Gebiet des Regionalverbands bislang 1060 Mal die britische und 164 Mal die südafrikanische/brasilianische Variante nachgewiesen.

Drei Todesfälle wurden dem Gesundheitsamt des Regionalverbands am Montag nachgemeldet. Am 7. April ist eine 84-jährige Patientin gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Bereits am 23. März ist eine 73-jährige Patientin und am 19. März ein 65-jähriger Patient verstorben. Die Anzahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, steigt auf 454.