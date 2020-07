Corona-Regeln : Lachen gegen die Tücken der Logik

Die Regeln zum Schutz vor dem Coranvirus haben eine Nebenwirkung: Es können Fragen auftauchen.

Lachen hilft, wenn man während einer solchen Durchsage in einem Flugzeug sitzt, in dem es nur noch wenige freie Plätze gibt, man also Schulter an Schulter mit einem fremden Menschen sitzt. Immerhin nur gut eine Stunde. Was den Schreck verpuffen lässt, der kurz durch den Körper zuckte, also vom Maskenwechsel die Rede war. Wer hat schon Ersatzmasken dabei?