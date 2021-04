Schulschließungen ab Montag? : Regionalverband Saarbrücken liegt den dritten Tag in Folge über kritischer Corona-Marke

Update Berlin Das RKI meldet für das Saarland am Freitag eine landesweite Inzidenz von 144,7. Der Regionalverband liegt den dritten Tag in Folge über dem kritischen Wert von 165. Laut Bundes-Notbremse müssten daher die Schulen ab kommender Woche wieder für den Präsenzunterricht schließen.

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegen am heutigen Freitag, wie bereits am Vortag, alle Kreise im Saarland über einer Inzidenz von 100. In St. Wendel (111,5) und dem Saarpfalz-Kreis (117,4) sind die Inzidenzen am niedrigsten. Im Saarpfalz-Kreis wurde in der Nacht zu Donnerstag die Notbremse gezogen – auch dort gilt jetzt also die bundesweite Ausgangssperre. Der Landkreis Neunkirchen ist an diesem Freitag laut RKI mit einer Inzidenz von 163,6 knapp unter die 165-er Marke gesunken. Im Regionalverband Saarbrücken liegt die Inzidenz dagegen erneut über diser kritischen Marke von 165. Da diese Marke nun bereits den dritten Tag in Folge gerissen wurde, müssten die Schulen im Regionalverband laut Bundes-Notbremse in der nächsten Woche in den Distanzunterricht wechseln. In den Kitas würde dann nur noch eine Notbetreuung angeboten.