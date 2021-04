Die aktuellen Coronazahlen aus dem Regionalverband Saarbrücken : Regionalverband: 126 neue Corona-Infektionen, Inzidenz steigt auf 173,5

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Mittwoch 126 neue Coronafälle gemeldet (Stand 21. April, 16 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 173,5. 124 Personen konnten am Mittwoch als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

Somit sind aktuell 1092 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 671 in Saarbrücken, 162 in Völklingen, 59 in Heusweiler, 49 in Riegelsberg, jeweils 30 in Friedrichsthal, Großrosseln und Sulzbach, 28 in Quierschied, 21 in Püttlingen und 12 in Kleinblittersdorf.