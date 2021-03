Corona-Zahlen in Saarbrücken : 540 Kinder aus Kitas und Schulen im Regionalverband in Quarantäne

Regionalverband Die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner ist am Mittwoch auf 65 gesunken.

Insgesamt sind 356 Kita-Kinder, 73 Erzieherinnen und Erzieher, 110 Grundschulkinder und 5 Grundschul-Lehrkräfte, zwei Lehrkräfte und 57 Schülerinnen und Schüler von Gemeinschaftsschulen sowie zehn Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums in Quarantäne. Aktuell sind 424 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 211 in Saarbrücken, 106 in Völklingen, 34 in Püttlingen, 20 in Heusweiler, 16 in Friedrichsthal, 11 in Riegelsberg, 8 in Sulzbach, jeweils 7 in Kleinblittersdorf und Quierschied und 4 in Großrosseln.