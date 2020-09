Im Oktober : Hoffen auf die heilende Kraft der Musik

Saarbrücken Am 10. Oktober gibt es einen „CoronaFreeJazzMarathon“ zu Gunsten der gebeutelten Musik-Szene. Ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter Stefan Winkler über die schlimmen Auswirkungen der Corona-Krise auf die regionale Kultur.

„CoronaFreeJazzMarathon“ nennen Winkler und der veranstaltende Verein FreeJazzSaar den langen Jazztag am Samstag, 10. Oktober. In drei jeweils zweistündigen Konzerten – einer Matinee (11 Uhr), einer „Teatime“ (16 Uhr) und einer Soiree (20 Uhr) – werden sich Könner der hiesigen Musiklandschaft rund um den freien Jazz und einige auswärtige Mitstreiter ein Stelldichein auf der Bühne des Evangelischen Gemeindezentrums am St. Johanner Markt geben.