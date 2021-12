Testzentrum in der Kaiserstraße : Club in Saarbrücken wird zum Corona-Testzentrum umgewandelt

Saarbrücken Der Club Soho in Saarbrücken hat vorübergehend eine neue Berufung gefunden. Anstatt wie vorher Partys zu feiern, wird der Club ab sofort zum Corona-Testzentrum umfunktioniert.

So auch der Club Soho in Saarbrücken. „Liebe Soho-Freunde, aufgrund der Pandemie mussten wir erneut schließen, nach einem schon sehr schweren Jahr“, ist in einem Instagram-Post der Betreiber zu lesen.

Doch es gibt Neuigkeiten. Die Club-Betreiber haben sich für die Zwischenzeit eine alternative Nutzungsmöglichkeit überlegt. In Kooperation mit der Stadtapotheke wurde der Club in der Kaiserstraße 10 nun „in eine zertifizierte Teststraße umgewandelt“, wie es in dem Instagram-Post heißt. Ziel sei es, die „Engpässe an Testmöglichkeiten in Saarbrücken zu beheben und über diese schwere Zeit zu kommen“.