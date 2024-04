Porträt Cornell Wegmann Cornell Wegmann: Was die Badewanne mit der Bühne verbindet

Wer Cornell Wegmann heißt, kommt um die Frage nach seinem Vornamen nicht herum. „Ich wollte mir immer mal eine schöne Anekdote dazu ausdenken“, lacht der Musiker. Die Wahrheit sei aber, dass seine Schwestern Cordula und Carmen schon das C im Namen hatten. Warum dann kein Carsten oder Christian aus ihm wird, liegt an der Fußballbegeisterung seines Vater: „Er war Vorsitzender vom Fußballverein in Marpingen. Und da gab es einen berühmten Mittelstürmer, der hieß Cornell mit Vornamen.“