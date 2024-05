Interview mit Jazzerin Cordula Hamacher Osthafen: „Hier müssten eigentlich regelmäßig Jazzkonzerte stattfinden“

Die Saxofonistin und Leiterin der Uni-Bigband, Cordula Hamacher, ist 2019 von Mannheim nach Saarbrücken gezogen. Mittlerweile hat sie hier so gut Fuß gefasst, dass sie im Sektor Heimat eine eigene Jazz-Reihe mit sechs Konzerten veranstaltet. Für den „Jazz am Hafen“ erhielt sie 14 826 Euro Fördergeld der Stadt Saarbrücken. Was sie damit vor hat, erzählt sie im SZ-Interview.

13.05.2024 , 16:35 Uhr

Saxofonistin Cordula Hamacher hat eine Reihe von Jazzkonzerten im Sektor Heimat am Osthafen organisiert. Foto: sedi/Sebastian Dingler

Von Sebastian Dingler