Lesung : Comic-Abend im KuBa am Eurobahnhof

Malstatt Im Saarbrücker KuBa ist am 9. November Comicabend mit zwei Stars der Szene.

Ein Comic-Künstler und eine -Künstlerin stellen ihre Arbeiten am Samstag, 9. November, ab 20 Uhr vor in der Kantine des KuBa, des Kulturzentrums am Eurobahnhof. Zum einen ist das Eric Schwarz: Er macht sucht erneut mit seinem hoffnungslos romantischen Helden nach der großen Liebe. 2019 veröffentlichte Schwarz „Blue Boy Begins“, den ersten Teil seiner Hopeless-Romantic-Reihe. Zur Comiclesung wird Schwarz nicht nur aus dem ersten Teil lesen, sondern auch erstmalig „A Quest for Love“, den noch nicht veröffentlichten zweiten Teil der Reihe, vorstellen. Das Publikum erfährt also, welche Hindernisse sich dem Protagonisten auf der Suche nach dem Liebesglück in den Weg stellen. Mit Schwarz präsentiert sich die Illustratorin Alice Monvaillier aus Metz. Während ihres Studiums der Visuellen Kommunikation bemerkte die Französin schnell ihr Interesse an der Illustration. Mittlerweile arbeitet Monvaillier als freie Zeichnerin und Illustratorin. Im KuBa zeigt Monvaillier ihr visuelles Universum aus schräg-komischen Figuren. Der Eintritt ist frei.